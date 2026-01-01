|
01.01.2026 06:31:28
Metallic Minerals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Metallic Minerals hat am 30.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
