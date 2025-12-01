Metallic Minerals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Metallic Minerals präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Metallic Minerals ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Metallic Minerals ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at