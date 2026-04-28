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28.04.2026 11:09:00
Metalltechnische Industrie 2025 mit leichtem Produktionsplus
Die Beschäftigung sei aktuell das größte Sorgenkind, erklärte FMTI-Geschäftsführerin Sabine Hesse mit Blick auf die Entwicklung der Branche. Über Jahre habe man Krisen in diesem Bereich relativ gut weggesteckt, in den letzten zwei Jahren habe sich dies aber geändert.
Starker Rückgang der US-Exporte
Rund 79 Prozent der Produktion werden laut FMTI exportiert. Im Vorjahr gab es preisbereinigt einen Rückgang der Ausfuhren um 2 Prozent auf 39,1 Milliarden Euro. Besonders stark fiel der Rückgang mit minus 23 Prozent in Richtung USA aus. Die Exporte nach Deutschland - den mit einem Exportanteil von 27 Prozent wichtigsten Absatzmarkt der Branche - gingen um 1,3 Prozent zurück. Nach China wurden hingegen um dreizehn Prozent mehr verkauft als noch im Vorjahr 2024.
Trotz der leichten Erholung der Produktion im Jahr 2025 auf 47 Mrd. Euro sei die Stimmung bei den Unternehmen schlecht. Gut die Hälfte der Betriebe rechne für heuer mit einem Rückgang der eigenen Produktion. Knapp 40 Prozent rechnen mit einem negativen Betriebsergebnis 2026.
spo/tsk
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