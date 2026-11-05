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05.11.2026 06:31:28
Metallum Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Metallum Resources lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Metallum Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Metallum Resources mit einem Umsatz von insgesamt 4,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 155,62 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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