Metallum Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Metallum Resources gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Metallum Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at