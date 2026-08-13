Metallum Resources stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Metallum Resources hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Metallum Resources 4,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2294,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at