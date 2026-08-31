31.08.2026 06:31:29

Metallurgical A präsentierte Quartalsergebnisse

Metallurgical A hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 CNY, nach 0,070 CNY im Vorjahresvergleich.

Metallurgical A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,70 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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