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31.08.2026 06:31:29
Metallurgical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Metallurgical hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Metallurgical 12,30 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,93 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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