Metallurgical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Metallurgical stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Metallurgical mit einem Umsatz von insgesamt 89,48 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,61 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 16,07 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at