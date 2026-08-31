Metallurgical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Metallurgical hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,04 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metallurgical 0,080 HKD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,34 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 124,36 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at