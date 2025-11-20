Metalore Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Metalore Resources gab am 18.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,22 Prozent auf 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,1 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at