Metalore Resources stellte am 24.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at