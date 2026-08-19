Metalore Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Metalore Resources hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Metalore Resources ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,1 Millionen CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at