Metals Royalty präsentierte Quartalsergebnisse

Metals Royalty hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at