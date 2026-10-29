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29.10.2026 06:31:29
Metalurgica Gerdau: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Metalurgica Gerdau stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,42 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metalurgica Gerdau 0,290 BRL je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 18,69 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Metalurgica Gerdau 17,98 Milliarden BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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