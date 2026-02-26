|
26.02.2026 06:31:29
Metalurgica Gerdau hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Metalurgica Gerdau hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,58 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 BRL erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,90 Prozent auf 16,97 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,82 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,360 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,13 BRL je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 69,86 Milliarden BRL, während im Vorjahr 67,03 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.