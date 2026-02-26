Metalurgica Gerdau hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Metalurgica Gerdau hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,58 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 BRL erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,90 Prozent auf 16,97 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,82 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,360 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,13 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 69,86 Milliarden BRL, während im Vorjahr 67,03 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at