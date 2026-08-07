Metalurgica Gerdau legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Metalurgica Gerdau hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 BRL gegenüber 0,230 BRL im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent auf 17,87 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,53 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at