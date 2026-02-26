Metalurgica Gerdau SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Metalurgica Gerdau SA gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,58 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 BRL erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Metalurgica Gerdau SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,97 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 16,82 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,360 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatte Metalurgica Gerdau SA ein EPS von 1,13 BRL je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Metalurgica Gerdau SA mit einem Umsatz von insgesamt 69,86 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 67,03 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 4,22 Prozent gesteigert.

