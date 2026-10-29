Metalurgica Gerdau SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Metalurgica Gerdau SA hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,42 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18,69 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,98 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at