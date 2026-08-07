Metalurgica Gerdau SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Metalurgica Gerdau SA hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Metalurgica Gerdau SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,87 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 17,53 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at