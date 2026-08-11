MetaOptics Aktie

MetaOptics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HPR / ISIN: KYG93Y1D1074

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11.08.2026 13:50:49

MetaOptics H1 revenue grows by nearly six times; company on track to fill orders in H2

It says its growth is underpinned by an order backlog for its metalens production equipmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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