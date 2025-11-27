MetaOptics Aktie
WKN DE: A41HPR / ISIN: KYG93Y1D1074
|
27.11.2025 02:49:14
MetaOptics jumps as much as 5.5% on proposed Nasdaq listing; stock up almost 300% since IPO
It started trading in Singapore in September with an IPO price of S$0.20Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!