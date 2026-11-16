Metaplanet: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Metaplanet lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 63,35 Prozent auf 6,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Metaplanet 16,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at