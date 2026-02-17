Metaplanet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Metaplanet hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 154,56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metaplanet 24,77 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Metaplanet mit einem Umsatz von insgesamt 4,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 811,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 440,67 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 131,340 JPY. Im Vorjahr hatten 22,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Metaplanet im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 738,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,91 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

