17.02.2026 06:31:28

Metaplanet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Metaplanet hat am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 154,56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metaplanet 24,77 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Metaplanet mit einem Umsatz von insgesamt 4,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 811,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 440,67 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 131,340 JPY. Im Vorjahr hatten 22,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Metaplanet im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 738,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,91 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen