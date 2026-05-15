Metaplanet hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Metaplanet hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,63 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Metaplanet im vergangenen Quartal 19,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 240,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metaplanet 5,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at