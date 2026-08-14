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14.08.2026 06:31:29
Metaplanet informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Metaplanet stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 51,02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 24,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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