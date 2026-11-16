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16.11.2026 06:31:29
Metaplanet präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Metaplanet ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Metaplanet die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 128,29 JPY gegenüber 10,68 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Metaplanet 951,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 60,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,40 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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