Metaplanet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Metaplanet hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 99,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Metaplanet ein Ergebnis je Aktie von -12,350 JPY vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 251,10 Prozent auf 3,08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 877,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at