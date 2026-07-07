Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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07.07.2026 17:05:38
Meta’s $1.4 Trillion Penalty Scare Is Almost As Big As Meta Itself
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