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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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07.05.2026 03:02:00
Meta's Earnings Got a Major Tax Boost. Here Are the Adjusted Figures You Need to See.
Meta Platforms (NASDAQ: META) reported first-quarter 2026 results last week that, on the surface, looked spectacular. Revenue jumped 33% year over year to $56.3 billion -- an acceleration from the 24% growth the social media giant posted in the fourth quarter of 2025. And reported diluted earnings per share rocketed 62% to $10.44.But the headline earnings figure deserves an asterisk. A large one-time tax benefit lifted reported profit by billions of dollars, and stripping it out tells a more sober story -- one in which earnings growth is trailing revenue growth meaningfully as Meta keeps escalating its already enormous spending plans.That gap between revenue growth and adjusted earnings growth is worth a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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