Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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18.04.2026 20:07:00
Meta's Earnings Report Is Coming Up. Is It Time to Buy the Growth Stock?
With Meta Platforms (NASDAQ: META) scheduled to report its first-quarter results for 2026 on Wednesday, April 29, investors are likely taking a close look at the stock.At one point this year, the tech giant saw its share price pull back sharply as the market digested the company's combination of impressive top-line growth and staggering spending plans. But the stock has recovered sharply more recently, rising as Meta's earnings report approaches.This backdrop -- a strong business with exceptional momentum combined with a heavy artificial intelligence (AI) investment cycle -- makes Meta an intriguing stock to evaluate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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