KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.07.2026 17:15:00
Metas größtes KI-Rechenzentrum soll mehr als 250 Milliarden Dollar verschlingen
Metas Hyperion-Campus könnte laut Bloomberg mehr als 250 Milliarden US-Dollar kosten, mit positiven wie negativen Folgen für die Region.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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