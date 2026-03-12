KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.03.2026 17:36:00
Metas KI-Beschleuniger mit RISC-V-Kernen soll Nvidia überholen
Vier KI-Beschleuniger in zwei Jahren, so lautet Metas Ziel. 2027 kommt der MTIA 500 mit 1700 Watt elektrischer Leistungsaufnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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