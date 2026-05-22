KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.05.2026 16:13:00
Metas KI-Brillen helfen Blinden im Alltag - und werfen neue Fragen auf
Smart Glasses könnten blinden Menschen mehr Orientierung im Alltag geben. Gleichzeitig werfen sie Fragen zur Zuverlässigkeit, Sicherheit und Datenschutz auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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