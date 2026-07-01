Metasphere Labs gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Metasphere Labs ließ sich am 29.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Metasphere Labs die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at