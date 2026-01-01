Metasphere Labs hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Metasphere Labs veröffentlichte am 30.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at