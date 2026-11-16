MetaVia: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MetaVia hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MetaVia ein EPS von -1,540 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at