Metavista3D hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 81,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at