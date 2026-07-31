METAWATER hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

METAWATER präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16,29 JPY. Im Vorjahresquartal waren -22,990 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,68 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,05 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at