METAWATER präsentierte Quartalsergebnisse

METAWATER präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 156,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 179,60 JPY je Aktie erzielt worden.

METAWATER hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 209,30 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei METAWATER ein Gewinn pro Aktie von 157,06 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 209,84 Milliarden JPY – ein Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem METAWATER 179,09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at