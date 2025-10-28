METAWATER: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

METAWATER hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 36,83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -20,950 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 42,60 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 24,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at