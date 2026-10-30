METAWATER: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

METAWATER präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

METAWATER hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36,83 JPY je Aktie gewesen.

METAWATER hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at