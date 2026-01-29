|
METAWATER stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
METAWATER hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 38,51 JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,58 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 47,32 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,26 Milliarden JPY umgesetzt.
