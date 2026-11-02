MetaX Integrated Circuits: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MetaX Integrated Circuits präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MetaX Integrated Circuits -0,400 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat MetaX Integrated Circuits im vergangenen Quartal 1,50 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 367,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MetaX Integrated Circuits 321,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at