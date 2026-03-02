02.03.2026 06:31:29

MetaX Integrated Circuits stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MetaX Integrated Circuits hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

MetaX Integrated Circuits hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,56 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,570 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 408,0 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 21,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 519,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,420 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,520 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 743,07 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,64 Milliarden CNY ausgewiesen.

