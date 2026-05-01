Methanex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Methanex hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,25 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,37 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,29 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,34 Milliarden CAD ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,543 CAD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,35 Milliarden CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at