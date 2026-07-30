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30.07.2026 06:31:29
Methanex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Methanex veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Methanex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,54 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,93 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,10 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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