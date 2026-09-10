Methanol Chemicals Company Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Methanol Chemicals Company Bearer lud am 08.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,35 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Methanol Chemicals Company Bearer -28,460 SAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Methanol Chemicals Company Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 147,6 Millionen SAR im Vergleich zu 152,4 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at