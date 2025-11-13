Methanol Chemicals Company Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Methanol Chemicals Company Bearer veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,63 SAR gegenüber -0,360 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 179,3 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 157,5 Millionen SAR.

Redaktion finanzen.at