Methanol Chemicals Company Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Methanol Chemicals Company Bearer stellte am 24.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Methanol Chemicals Company Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,900 SAR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Methanol Chemicals Company Bearer 144,1 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 178,9 Millionen SAR umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7,110 SAR beziffert. Im Vorjahr waren -4,040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 12,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 621,93 Millionen SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 710,52 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at